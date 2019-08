Spilamberto Estate: quattro giorni di musica, cinema e spettacolo

Giovedì 8 agosto , alle 21, nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni spettacolo di burattini “L’Acqua miracolosa” con la Compagnia “I burattini della commedia” per la “Rassegna Non solo burattini”.

Lunedì 5 agosto prosegue la rassegna cinematografica “Cinema sotto le stelle” organizzata in collaborazione con Arci Modena con il film di animazione “La Bella e la bestia” (vincitore di due Oscar e 3 Golden Globes). Mercoledì 7 agosto “A ciambra” di Jonas Carpignano (storia di un quattordicenne che vive nella comunità A Ciambra in Calabria). Dalle 20.30 nel Punto Rokka, collocato nel Cor­tile d’Onore, si terranno le presentazioni dei film e gli incontri con i registi, e si potranno trovare snack e bevande equosolidali, grazie alle associazioni del progetto Fili Rossi. Il Punto Rokka nasce dall’idea di alcune associazioni, appartenenti al progetto FILI ROSSI, di “lavorare insieme” per conoscersi e farsi conoscere, e dare vita al “Pun­to Ristoro in Rokka” durante le serate del cinema estivo. L’obiettivo è garantire un servizio ristoro alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

Domenica 4 agosto, ore 5.30, nel Parco della Rocca Rangoni “Alba musicale in Rocca” “Classico ma non troppo…da Mozart ai giorni nostri: concerto” con l’Ensemble Mariani, arpa, flauto e violoncello nell’ambito della Rassegna Artinscena, a cura del Laboratorio Musicale del Frignano.

Redazione primapagina.mo.it

Modena in Prima Pagina è il nuovo portale che parla della città, della sua cultura, dei suoi protagonisti e delle sue aziende. Un sito web tematico per far conoscere il nostro territorio, da visitare e da gustare. Modena in Prima pagina mette in vetrina le eccellenze della città.